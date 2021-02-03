شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مولى يشارك فى فيلم بيومى فؤاد وحمدى المرغنى "تماسيح النيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان الشاب محمد مولى فى فيلم بيومي فؤاد وحمدي المرغني "تماسيح النيل" وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته مصطفي خاطر وهنادي مهنا، ومحمد ثروث وسيلمان عيد وبدرية طلبة، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج سامح عبد العزيز.



محمد مولى



محمد مولى

ويجسد مولى شخصية "هلال"، وهو فرد الأمن المسئول عن مراقبة الكاميرات بالمركب النيلي الذى تدور الأحداث بداخله، ويظهر بجوار الفنان حمدي المرغني فى مشاهده الأولى.

كما يظهر مولي في فيلم "عروستي" مع الفنانة صابرين، والفنانة جميلة عوض، والفنان أحمد حاتم، كما يظهر فى المسلسل الكوميدي "فى بيتنا ريبورت" مع الفنان الكوميدي عمرو وهبة والفنانة ليلي زاهر والفنانة شيماء سيف.