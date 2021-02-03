شكرا لقرائتكم خبر عن سميحة أيوب مع بيومى فؤاد وكريم الحسينى فى صورة نادرة من 17 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان كريم الحسينى، عن صورة نادرة جمعته منذ نحو 17 عاما، مع سيدة المسرح العربى الفنانة القديرة سميحة أيوب، والفنان بيومى فؤاد، من كواليس أول ورشة تمثيل بمركز الإبداع الفنى تحت قيادة "خالد جلال".





ونشر الحسينى، الصورة عبر حسابه على فيسبوك، أتبعها قائلا: "صورة عمرها حوالى 17 سنة، من أول ورشة تمثيل بمركز الإبداع الفنى تحت قيادة أستاذنا خالد جلال، وفى حضور العظيمة سميحة أيوب، وطبعا كان معانا بيومى فؤاد الطموح اللى صبر وكمل، وإيمان لطفى ووسيم والمخرج المسرحى محمد الصغير والعبد لله"، مضيفا: "الصورة دى بصراحة مصدر طاقة إيجابية بالنسبة لى وأمل فى بكرة".





من ناحية أخرى، تقدم الفنانة القديرة سميحة أيوب الأداء الصوتى لمسرحية "ألمظ وسى عبده"، المقرر افتتاحها على خشبة مسرح البالون بالعجوزة قريبا، من تأليف الدكتور مصطفى سليم.

العمل يرصد تاريخ مصر الغنائى فى فترة النصف الثانى من القرن التاسع عشر، ويتناول السيرة الذاتية لـ ألمظ وعبده الحامولي، مع إلقاء الضوء على تاريخ مصر الفنى والغنائى لتلك الفترة، والهدف من ذلك هو تعريف الأجيال الجديدة بتاريخهم الغنائى، ورموز الفن فى تلك الفترة.

والعرض سوف يتم تصويره وعرضه ضمن مبادرة وزارة الثقافة المصرية "الثقافة بين إيديك" تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، بعرض الأعمال المسرحية على قناة الوزارة بموقع يوتيوب.