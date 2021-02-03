شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حاتم وجميلة عوض فى ملاهى زايذ والسبب "عروستى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور الفنان أحمد حاتم والفنانة جميلة عوض عدد من مشاهد فيلمهما الجديد "عروستى"، اليوم الثلاثاء، فى ملاهى مدينة الشيخ زايد، وهذه المشاهد عبارة عن سوق تجارى فاخر وبه معرض يخص أحمد حاتم وتأتى جميلة لزيارته لكى تدعمه وتتوالى الأحداث بينهما فى إطار كوميدى لايت.

فيلم "عروستي"، بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، محمود البزاوى صابرين، زينب غريب ومروان يونس، والفيلم يدور في قالب رومانسي لايت كوميدي، وهو من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير

وكان أحمد حاتم قد شارك مؤخرا في فيلم الغسالة، والذي حقق إيرادات كبيرة في موسم عيد الأضحى الماضي، وشارك في بطولته هنا الزاهد، ومحمود حميدة، ومحمد سلام، وأحمد فتحي، وشيرين رضا، وطاهر أبو ليلة، وعدد من ضيوف الشرف منهم بيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومحمود الليثي، وعلي الطيب، وجيلان علاء، وهو من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج شركة سينرجي، ونيو سينشري، وشركة مصر العالمية.

أما جميلة عوض فكان آخر أعمالها حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا" الذى تم عرضه على قناة DMC العام الماضى، وشاركها البطولة نجلاء بدر وأحمد خالد صالح وخالد أنور وفراس سعيد وباسم مغنية وإخراج مريم أحمدى.