شكرا لقرائتكم خبر عن منير لتليفزيون الخليج 365: هاتجوز تانى والحب بيخليني أختار أغانى حلوة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الكينج محمد منير عن مصير الحب فى حياته، خلال لقائه في "تليفزيون الخليج 365" مع عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، والزميلان عادل عبد الله ومنة الله يحيى، قائلا: "أنا معرفش أعيش من غير حب، كل يوم بعيش قصة حب، لأن الحب بيعملنا حاجات كتيرة وبيعلمنا الفضيلة والنبل في حياتنا".

وأضاف الكينج محمد منير خلال لقائه "تليفزيون الخليج 365": "الحب بيعلمنى كمان أختار أغنية حلوة، وأنا لا يعنينى غير إنى أصنع أغنية حلوة، وأنا بحب كل الأغانى التى قدمتها، وطالما الأغنية اتصدرت للناس وبقت مباحة لهم بتنقطع علاقتى بيهم".

وتابع الكينج محمد منير: "أنا بنسى المرأة في وجود الموسيقى، ودى الحاجة الوحيدة اللى بتنسينى لأنى أسير المزيكا ولو حد عاوز يكسبنى يدينى مزيكا، وأنا عن نفسى كنت محظوظ عاطفيا واسألوهم هما ليه مش محظوظين معايا.

واختتم: "أنا بتنفس الحب ودايما عطائى بيستمر بالحب، وحصل كتير في حياتى إنى حبيت ولكن مقدرش أعلن ده تقدير لها واحتراما لها لأن المرأة هى أختى وأمى وصاحبتى، واتزوجت مرة وحيدة وعدت، وهتجوز تانى عادى".

ويواصل الكينج محمد منير طرح أغنيات ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "باب الجمال"، والذى يحتوى على أغنيات أخرى بخلاف باب الجمال وهى: "فينك يا حبيبى" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس، "أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندى، "ذوق" كلمات مجدى نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، "مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هانى شنودة وتوزيع رومان بونكا، وسيتم طرح الألبوم عبر جميع منصات الموسيقى والسوشيال ميديا.



























