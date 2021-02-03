فن ومشاهير

منير لتليفزيون الخليج 365: هاتجوز تانى والحب بيخليني أختار أغانى حلوة.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

شكرا لقرائتكم خبر عن منير لتليفزيون الخليج 365: هاتجوز تانى والحب بيخليني أختار أغانى حلوة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الكينج محمد منير عن مصير الحب فى حياته، خلال لقائه في "تليفزيون الخليج 365" مع عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، والزميلان عادل عبد الله ومنة الله يحيى، قائلا: "أنا معرفش أعيش من غير حب، كل يوم بعيش قصة حب، لأن الحب بيعملنا حاجات كتيرة وبيعلمنا الفضيلة والنبل في حياتنا".

وأضاف الكينج محمد منير خلال لقائه "تليفزيون الخليج 365": "الحب بيعلمنى كمان أختار أغنية حلوة، وأنا لا يعنينى غير إنى أصنع أغنية حلوة، وأنا بحب كل الأغانى التى قدمتها، وطالما الأغنية اتصدرت للناس وبقت مباحة لهم بتنقطع علاقتى بيهم".

 

وتابع الكينج محمد منير: "أنا بنسى المرأة في وجود الموسيقى، ودى الحاجة الوحيدة اللى بتنسينى لأنى أسير المزيكا ولو حد عاوز يكسبنى يدينى مزيكا، وأنا عن نفسى كنت محظوظ عاطفيا واسألوهم هما ليه مش محظوظين معايا.

3P6A9012

واختتم: "أنا بتنفس الحب ودايما عطائى بيستمر بالحب، وحصل كتير في حياتى إنى حبيت ولكن مقدرش أعلن ده تقدير لها واحتراما لها لأن المرأة هى أختى وأمى وصاحبتى، واتزوجت مرة وحيدة وعدت، وهتجوز تانى عادى".

3P6A9028

ويواصل الكينج محمد منير طرح أغنيات ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "باب الجمال"، والذى يحتوى على أغنيات أخرى بخلاف باب الجمال وهى: "فينك يا حبيبى" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس، "أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندى، "ذوق" كلمات مجدى نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، "مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هانى شنودة وتوزيع رومان بونكا، وسيتم طرح الألبوم عبر جميع منصات الموسيقى والسوشيال ميديا.

 

S04A8921

 

 

3P6A9048
 

 

3P6A9055
 

 

 

S04A8925
 

 

 

S04A8972
 

 

 

S04A9034
 

 

 

S04A9041
 

 

 

3P6A9010
 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا