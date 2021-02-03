شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت صيام تنضم لأسرة مسلسل "حرب أهلية" للنجمة يسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة بسنت صيام لأسرة مسلسل "حرب أهلية " للنجمة يسرا الذي بدأ تصويره منذ أيام، ويخرجه سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عادل، والمسلسل شراكة بين سينرجى والعدل جروب ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

بسنت تعرض حاليا مسرحية "سينما مصر" للمخرج خالد جلال وتقدم من خلالها شخصيات متنوعة ومشاهد لنجمات السينما المصرية أمثال فاتن حمامة وشريهان وتحية كاريوكا من عدة أفلام سينمائية، كما شاركت من قبل في مسرحيات "المحاكمة" و"ليلتكم سعيدة " و"الوصية " للمخرج خالد جلال التي عرضت علي المسرح القومي مؤخرا وشارك في بطولتها نخبة من نجوم المسرح منهم الفنان القدير احمد فؤاد سليم والنجمة الكبيرة سميرة عبد العزيز .

وفي الدراما التليفزيونية شاركت من قبل في مسلسل " هذا المساء " للمخرج تامر محسن والمسلسل الكوميدي "عزمي وأشجان " للمخرج اسلام خيري ومسلسل "شبر ميه" للمخرج طارق رفعت .

يذكر أن عرض "سينما مصر" هو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمركز الإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، ويتناول أهم المشاهد السينمائية لأفلام تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسى للمسرحية .