شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر ومحمد نجاتى يرقصان "السالسا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل ”الخليج 365” على فيديو يجمع بين الفنانة وفاء عامر والفنان محمد نجاتى وهم يرقصان رقصة "السالسا" بطريقة مبهجة لفتت الأنظار إليهما.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة وفاء عامر مسلسل "هى" وهو مسلسل من نوعية أعمال الـ60 حلقة بطولة وأيتن عامر، ودينا، ومنذر رياحنة، ومنة فضالى، حجاج عبدالعظيم، عايدة رياض، أحمد جمال سعيد، حسني شتا، هاجر الشرنوبي، إلهام عبدالبديع، هايدي رفعت، حسني شتا، أحمد عصام، محمد ناصر، وتأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى

أما الفنان محمد نجاتى فكانت آخر أعماله مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كل من: محمد رجب، مى سليم، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، إنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار شعبى.