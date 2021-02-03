شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير لتليفزيون الخليج 365: مفيش يوسف شاهين تانى عشان أعمل سينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الكينج محمد منير عن تكرار تجربة التمثيل حاليا، ولمن يوجه لومه وعتابه له، في لقائه بـ"تليفزيون الخليج 365" مع عمرو صحصاح رئيس قسم الفن والزميلين عادل عبد الله ومنة الله يحيى، قائلا: "معنديش مشكلة إنى أكرر تجربة التمثيل دلوقتى لو لقيت الظروف اللى تعمل ده، ولكن مفيش يوسف شاهين تانى وكل العظماء اللى اتعاملت معاهم مش متوفرين الأيام دى ولكن أنا على استعداد إنى أخوض تجربة التمثيل عادى".

وبسؤاله عمن يلقى اللوم والعتاب عليه قال الكينج محمد منير: "ألوم كل فنان بينقى أغنية سطحية المعنى وضعيفة في لحنها وكلماتها، وضعيف شكلا وموضوعا في مظهره، وده اللى يؤلمنى جدا وأتمنى لهم كلهم التوفيق يا رب".

وعن تكريمه من الخليج 365 قال الكينج محمد منير: "أنتوا غمرتونى بكرمكم، وأنا لا أستطيع أن أخفى على أحد أن الكاتب الصحفى خالد صلاح من أهم أصدقائى المقربين لي، وبحبه جدا وبحب كل أسرة تحرير الفن بالذات، وتكريمى ده أعطانى شعور إنى لسه بتنفس حب الناس، ولا يهمنى ضخامة المؤسسة على قدر ما يهمنى الأفراد اللى فيها فلازم يكون العطاء متبادل".

واختتم الكينج محمد منير حديثه قائلا: "أنا تعرضت لمحنة صحية خلال الفترة الأخيرة وده بيحصل لكل حد في الحياة، بس الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى أولا وأخيرا وبدعواتكم، بقت صحتى زى البومب وهاتجوز قريب ان شاء الله".