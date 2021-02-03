شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير: المطرب الوحيد اللى بينافسنى "أنا" وأفكر فى غناء ميدلى لأم كلثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الكينج محمد منير عن منافسه الوحيد في مجال الغناء وشعوره بوجود التراس خاص به، وعن حقيقة عمل ميدلى على طريقته لأغنيات كوكب الشرق أم كلثوم، في لقائه بـ "تليفزيون الخليج 365" مع عمرو صحصاح رئيس قسم الفن والزميلين عادل عبد الله ومنة الله يحيى، قائلا: "أنا بنافس نفسى بس، أما الألتراس فهم شيء مهم جدا في حياتى، وبعمل حسابهم قبل ما أعمل أي حاجة عشان أشوف هيرضيهم ولا مش هيرضيهم".

وأضاف الكينج محمد منير، خلال لقائه "تليفزيون الخليج 365": "الناس بتحبنى لأنى بتعامل بروح طيبة مع كل الناس ومعنديش سوء نية فلازم ألاقى المقابل، وأنا بسمع الأغنية الحلوة وكل الموجودين نجومى المفضلين ولكن الأهم بالنسبة ليا هي الأغنية الحلوة هي اللى بتكون مفضلة ليا".

وعن مشروع ميدلى لأم كلثوم، قال الكينج محمد منير: "إن شاء الله هعمل المشروع ده والفكرة قدامى، ولما ألاقى التكوينة دى لأن عمل أغانى كوكب الشرف السيدة أم كلثوم دى مشكلة كبير لأى مطرب مهما كان هو إيه لأنها اسم كبير وكلنا بنفخر بأن من بلدنا أم كلثوم ودى حاجة تقلق أي مطرب، وهو حلم بالنسبة ليا بأنى أقدر أجمع تكوينة حلوة ترضى كل الأذواق ويكون كلامها جميل ومتاح لما أقوله على طريقتى".