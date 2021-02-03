شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. طبيب أمريكى يصدم حورية فرغلى: وجهك يحتاج 3 عمليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل ”الخليج 365” على التفاصيل الكاملة للحالة الصحية للنجمة حورية فرغلى، المتواجدة حالياً في ولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، وتخضع لعملية جراحية في "الأنف"، حيث من المقرر أن يستقطع الطبيب العالمى الذى يتابع حالة حورية قطعة من قفصها الصدرى ويقوم بزعها في الأنف حتى تعود أنف حورية للشكل الطبيعى.

وفاجأ الطبيب العالمى حورية فرغلى وعائلتها، أنه سيجرى 3 عمليات جراحية مباشرة، حيث ستجرى أولى العمليات يوم الخميس المقبل في الساعة الخامسة فجراً بتوقيت مصر، وهى عبارة عن بناء الجسد العظمى، ثم ستجرى حورية فرغلى العملية الثانية بعد 20 يوماً من الجراحة الأولى، وستكون عبارة عن وضع العظام في مكانها، والعملية الثالثة والأخيرة ستكون بعد 20 يوماً من العملية الثانية، وهى عبارة عن تأهيل حورية لوضع العظام في المكان الصحيح مباشرة حتى يعود شكلها طبيعياً.

كما وضع الطبيب العالمى حورية فرغلى على أجهزة الأكسجين حالياً لمدة 48 ساعة، من أجل أن يمتلئ "الدم" في الجسم بالأكسجين، حتى يتمكن الطبيب من إجراء العملية الأولى بتواجد كمية كبيرة من الأكسجين في الدم، وتحديداً في منطقة الوجه.

وكانت النجمة حورية فرغلى أكدت فى حوارها لتليفزيون الخليج 365 مع الزميل عماد صفوت أن كلا من شقيقها ونجله وشقيقتها يرافقونها أثناء إجرائها العملية يوم 2 شهر فبراير، مضيفة: "خايفة من الوجع أوى ومش عارفة هعيش ولا أموت، والحمد لله كافة الإجراءات حاليا تمت بنجاح".

وعن حالتها المعنوية حاليا قالت: "مش مصدقة الناس كلها بتحبنى واتصلت بيا وكنت صعبانة عليهم وحسوا بيا وعانيت من التنمر من سنين وكنت بسمع شتايم وأنا مش محتاجة عمليات تجميل خاصة اننى كنت ملكة جمال مصر عام 2002 والمضاد الحيوى كان يلازمنى أثناء تصوير الأعمال الفنية حتى اسألوا المخرجين".