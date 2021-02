شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم رامى مالك The Little Things يحقق 4.8 مليون دولار بأول أسبوع عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع فيلم The Little Things بطولة دينزل واشنطن ورامى مالك، تحقيق إيرادات وصلت الي 4.8 مليون دولار في أول أسبوع عرض والفيلم من انتاج، Warner Bros، وعرض الفيلم كذلك على HBO Max بنفس وقته طرحه فى السينمات وهو قرار مثير للجدل أثار حفيظة البعض في هوليوود.

وحسب Warners فان فيلم The Little Things سجل أكبر ظهور محلي لفيلم من فئة R منذ بدء وباء كورونا، في حين لم تكشف HBO Max عن أرقام المشاهدة للفيلم ، مثلما لم تكشف عن أرقام مشاهدة Wonder Woman 1984 حتى الآن.

وفيلم The Little Things يجمع كلاً من النجمين دينزل واشنطن ورامى مالك ذى الأصول المصرية والنجم جاريد ليتو، ويضم أيضًا ناتالي موراليس وتيري كيني وكريس باور وجوريس جارسكي وإيزابيل أريزا ومايكل هيا.

وتدور أحداث فيلم The Little Things حول تتبع "ديك" لمؤامرة، وهو وكيل مقاطعة كيرن، نائب رئيس شرطة كاليفورنيا الذى يتعاون مع باكستر، وهو محقق في شرطة لوس أنجلوس، للقبض على قاتل متسلسل، ومن أهم مميزات ديك أنه يركز فى كل التفاصيل الصغيرة التى ستساعده فى التحايل على القواعد، حسبما نشر موقع "deadline".