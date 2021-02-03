شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف يكشف عن أول صور من كواليس مسلسله الجديد "كوفيد 25" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان يوسف الشريف عن أول صور من تصوير مسلسله الجديد "كوفيد 25"، المقرر المنافسة به خلال عرضه فى موسم دراما رمضان القادم 2021، وهو من إنتاج شركة سينرجى، من تأليف إنجى علاء، إخراج أحمد نادر جلال.

ونشر الشريف، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صورة له مع زوجته ومؤلفة العمل إنجى علاء، أتبعها قائلا: "من أول يوم تصوير، دعواتكم".





وانطلق صباح اليوم، الثلاثاء، تصوير أول مشاهد مسلسل "كوفيد 25" بطولة النجم يوسف الشريف، إنتاج شركة سينرجى، وذلك داخل أحد الاستديوهات، من تأليف إنجى علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، وجمعت المشاهد الأولى كل من يوسف الشريف وإيناس كامل وإسلام جمال، ومن المقرر أن يدخل باقى فريق العمل تباعاً حسب الجدول الزمنى الذى وضعه مخرج العمل.





وتعاقدت الشركة مع عدد من النجوم الشباب للمشاركة فى بطولة المسلسل بجانب يوسف الشريف وهم كالتالى: آيتن عامر، أحمد صلاح حسنى، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبد الرحيم حسن، ديانا هشام، ميرنا نور الدين، صفاء الطوخى، وعدد أخر من الفنانين، ومن المقرر أن يعرض المسلسل فى 15 حلقة بالماراثون الرمضانى المقبل.

وكانت آخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل "النهاية" الذى عرض فى موسم رمضان الماضى 2021، وهو مسلسل درامى خيال علمى ومن إخراج ياسر سامى، تأليف عمرو سمير عاطف، من بطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، أحمد وفيق، ناهد السباعى ومحمد لطفى.