شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كيلاني: وقفت غناء بسبب الشركة المنتجة ودخلت التمثيل بالصدفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان محمد كيلانى عن مشواره الفني، حيث قال خلال لقائه برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس: "أنا بغنى من وأنا عندى 6 سنين فى الأوبرا مع فرقة سليم سحاب، لغاية لما كبرت وكل حلمى أغنى، لغاية ماجت فرصة أغنية يبقى انت اكيد فى مصر، وبدأت أتعرف".

وأضاف كيلانى أنه تابع مشواره فى الغناء حتى حدث خلاف بينه وبين الشركة المنتجة فتوقف عن الغناء فترة، ودخوله مجال التمثيل بالصدفة من خلال مسلسل "مريم" مع النجمة هيفاء وهبى، وأشار كيلانى إلى أنه بعدما شاهد دوره فى المسلسل قال إنه لن يعيد التجربة حتى جاءه دور فى مسلسل "ونوس" مع النجم يحيى الفخرانى، وهو الدور الذى شارك من أجله كيلانى فى العديد من ورش التمثيل، وبعد نجاح "ونوس" شارك فى مسلسل "الجماعة 2".

كما كشف محمد كيلانى عن كواليس تصوير مسلسل فالنتينو مع الزعيم عادل إمام، وعن أهمية الفرصة التى حصل عليها بعد مشاركته فى المسلسل، مشيرا إلى أنه متوقف حالًا حتى يجد دورا مناسبا له فى المرحلة المقبلة.

وكانت الفنانة إسعاد يونس فى برنامج "صاحبة السعادة" الحلقة السابقة، الفنانة هنادى مهنا وزوجها الفنان أحمد خالد صالح التى جمعتهما مواقف مثيرة قبل وبعد زواجهما وتحدثا عنها خلال لقائهما مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة"، وتصدروا تريند محرك البحث جوجل.

ويعرض برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، يومى الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، على قناة "dmc"، فى تمام الساعة الـ 11 مساء.