شكرا لقرائتكم خبر عن الحبايب.. خالد النبوى مع عمرو عرفة وأيمن بهجت قمر فى كواليس "أهل الكهف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم خالد النبوى فى صورة مع المخرج عمرو عرفة والمؤلف والشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر، من كواليس تصوير فيلمه الجديد "أهل الكهف"، المقرر عرضه قريبا فى دور العرض السينمائى.





ونشر النبوى الصورة عبر حسابه على إنستجرام، أتبعها قائلا: "الحبايب عمرو عرفة وأيمن بهجت قمر، من كواليس تصوير فيلم أهل الكهف، دعواتكم".





وسبق ونشر النبوى صورة له برفقة عدد من العاملين خلف الكاميرات فى استوديو تصوير مشاهد فليم "أهل الكهف"، عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر"، والتقط النجم الصورة فى كواليس التحضير لتصوير مشاهده ضمن أحداث الفيلم مع العمال الذى قال عنهم: "أسيادنا اللى بيخدمونا فى التصوير".

وكان النجم خالد النبوى قد أصيب بكدمات وخدوش فى الكتف والذراع اليسرى، أثناء تصوير فيلمه الجديد "أهل الكهف"، حيث كان يؤدى النبوى مشاهد أكشن مع فريق الأكشن الأجنبى، وخلال تقديمه لمشهد هو وزملاؤه أصيب النبوى والفنان محمد ممدوح تايسون فى الحاجب بجانب عينه اليسرى، واضطر النبوى وتايسون لاستكمال تصوير المشهد، حفاظا على التصوير.

فيلم "أهل الكهف" يشارك فى بطولته بجانب خالد النبوى وتايسون، كل من النجمة غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمى، الفنان محمد فراج، النجم عمرو عبد الجليل، الفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، النجمة ريم مصطفى، الفنان صبرى فواز، الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، الفنانة الشابة هاجر أحمد والنجم ماجد المصرى، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.