شكرا لقرائتكم خبر عن حسام داغر يطالب ميمى جمال بالعدول عن اعتزالها: إنتى اللى فاضلالنا من زمن كان جميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان حسام داغر عن حزنه الشديد بعد إعلان الفنانة القديرة ميمى جمال اعتزالها الفن بعد مشوار فنى طويل فدمت خلاله العديد من الأدوار الناجحة، مطالبها بالعدول عن موقفها من الاعتزال، قائلا: "ده إنتى اللى فاضلالنا من زمن كان جميل، وإنتى اللى عندك لسه كتير يا كتلة الحنان والطيبة".

ونشر داغر صورة جمعته بالفنانة الكبيرة، عبر حسابه على إنستجرام، أتبعها قائلا: "بقى معقول القمر دى يعتزل، إزاى يا ميمى يا أجمل ست فى الدنيا، ده أوحش خبر سمعته، ده انتى اللى فاضلالنا من زمن كان جميل، انتى وعم حسن الله يرحمه، كنت أشوفك بس اتبسط، إنتى بس أكيد بتشوفى غلاوتك عندنا وأننا منستغناش عنك".

وأضاف داغر: "طب أنا هتحايل عليكى شوية، حاسس بيكى وانتى اللى عندك لسه كتير يا كتلة الحنان والطيبة، متزعليش من ناس فى الوسط ميعرفوش قيمتك، انتى اللى يعرفك كويس مش بس يحبك، ده يموت فيكى، جاية تسيبينا بعد ما الجميلات راحوا، هيتبقالنا مين، كدة الجمال فى الشغلانة هيقل يا ميمى يا جمال يا ملكة الجمال، قولولها ارجعى ومتسيبيناش".



حسام داغر

وكانت الفنانة الكبيرة ميمى جمال أعلنت اعتزالها الفن مؤخرا، على الهواء مباشرة خلال مداخلة هاتفية على برنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز".

وقالت ميمى جمال خلال المداخلة، إنها عاشت فترة طويلة مع زوجها الفنان حسن مصطفى أكثر من 40 عامًا كزوجين فى المنزل أما خارجه فكل منهما لديه عمله، متابعةً أن زوجها كان سندا وظهرا وعشرة عمر، وبعد وفاته مرت بفترة نفسية سيئة، وبعدها شاركت فى فيلم "لف ودوران" مع الفنان أحمد حلمى.

وتابعت الفنانة أنها أرادت تعويض الفترة التى مرت من حياتها مع أسرتها وحتى ترتاح بعد مسيرتها الطويلة فى عالم الفن، مؤكدةً أن قرار الاعتزال مريح لها نفسيًا بشدة، وذلك لأنها "تعبت" فى الفترة الماضية، مضيفة: كفاية اشتغلت كتير وعاوزه أعوض الفترات اللى فاتت من حياتى".