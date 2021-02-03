شكرا لقرائتكم خبر عن حسن فؤاد مطرب أرابيسك: هاعمل مهرجانات بطريقتى وأجهز أغنية وطنية.."فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان حسن فؤاد الشهير بمطرب أرابيسك تفاصيل مشاريعه الفنية القادمة، وقال مطرب أرابيسك فى حواره لتلفزيون الخليج 365 بعد عودته للساحة الفنية مجددا أنه يستعد لطرح عدد من الأغانى ومنها أغانى وطنية واجتماعية.

وأشار قائلاً: بيقولوا أغانى المهرجانات إحنا نعرف نعمل كل حاجة ونعمل مهرجانات لكن بإسلوبنا وطريقتنا، أنا لست ضد المهرجانات لكن المهم الكلمة، وأنا أجهز غنوة اسمها زمن الأنصاص وهى ظاهرة انتشرت فى كل المجالات وهى كلمات صلاح عطية وألحان أحمد بدوى وتوزيعه ويشاركنى فيها المطرب الشعبى خالد الطيب".

وتابع :" استعد أيضا لطرح أغنية وطنية اسمها رجعت مصر أهديها لشعب مصر وللرئيس السيسى، وهى إنتاج التلفزيون والناس ستسعد بها لأنها عودة للأغنية الوطنية المبهجة،لأننا نريد أن نسعد الشعب المصرى وقيادته الحكيمة بعد فترة صعبة مرت بها مصر"

وتحدث مطرب أرابيسك الذى تعاون مع عمالقة الفن خلال حواره على تلفزيون الخليج 365 عن دور كبار الملحنين والشعراء فى حياته ومنهم الشاعر الكبير مأمون الشناوى الذى كان أول من اكتشف موهبته ودعمه فى بداية مشواره، وعلاقته بكل من الموسيقار كمال الطويل ومحمد الموجى وبليغ حمدى الذى وعده بأن يقدمه فى أول حفلاته، وبالشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودى.

وكشف حسن فؤاد خلال اللقاء تفاصيل بداية تعاونه مع الموسيقار الكبير عمار الشريعى وكواليس أشهر أعماله التى تعاون فيها معه مشيرا ً إلى أن أول ظهور له كان فى أوبريت اخترناك ، وبعدها اختاره الشريعى لغناء تتر مسلسل أرابيسك الشهير.