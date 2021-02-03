شكرا لقرائتكم خبر عن على حميدة فى طريقه لمرسى مطروح بعد إستقرار حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت ابنة شقيقة الفنان على حميدة لـ"الخليج 365"، تحسن الحالة الصحية للمطرب الكبير وإستقرارها مما دفعه للخروج من معهد ناصر منذ ساعات قليلة، وأنهما فى طريقهما الآن إلى بلدته بمحافظة مرسى مطروح.

وعلى مدار الفترة الماضية تلقى المطرب على حميدة العلاج على نفقة الدولة فى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة بعد تعرضه لوعكة صحية حيث كان يعانى من مياه على الرئة.

وكان الفنان على حميده قد أعرب عن امتنانه بصدور قرار علاجه على نفقة الدولة بعد تدهور حالته الصحية مؤخرًا، قائلا خلال مداخلة هاتفية مع تلفزيون الخليج 365: "بعد صدور قرار علاجى على نفقة الدولة، شعرت كأنى فعلا جزء من تراب هذا البلد، وبحب مصر كثيرا وكل الدول العربية.. وفور خروجى من المستشفى سأقوم بإصدار أغنية وطنية تعبيرا عن حبى وامتنانى لما قدمته الدولة لى".

وكان إبن شقيقة الفنان على حميدة قد نشر خلال الأسابيع الماضية صورة مع خاله، عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "الحمد لله حاله، خالى الدكتور على حميدة مستقرة بدعواتكم قبل أى شيء، نحمد الله على نعمة الحب الصادق من جمهوره وأحبابه، شهادة أمام الله، لم أجد حب بهذه الطريقة والله أنتم العائلة"، وأضاف: "أنا مع خالى ولو فى أى جديد هنزله، ومفيش مستحيل مع دعواتكم الصادقة من كل أنحاء العالم".