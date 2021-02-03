شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى طلعت زكريا تكشف عن تحسن حالتها الصحية وخروجها من المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة إيمى طلعت زكريا، تفاصيل إصابتها بوعكة صحية، مشيرة إلى أنها خرجت من المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامى سيد على، إلى أنها أصيبت بوعكة صحية في الغردقة بسبب تغيير الجو والأكل.

وأضافت الفنانة إيمى طلعت زكريا: "علقت محاليل، وكانت وعكة جامدة شوية".

وتعرضت الممثلة إيمي ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا لوعكة صحية خلال تواجدها في مدينة الغردقة، مشيرة إلى أنها توجهت إلى المستشفى لتلقي العلاج هنا.

وشاركت الفنانة إيمي طلعت زكريا جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بصورتين لها إحداهما وهي تتلقى العلاج، معلقة: "والله كنت رايحة الغردقة يومين أغير جو بكل نشاط وحيوية قضيتهم في المستشفى.. الحمد لله على كل شىء".