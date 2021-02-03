شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير لـ تليفزيون الخليج 365: الأغنية اللى تعجبنى بسمعها حتى لو مهرجانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الكينج محمد منير عن كواليس ألبومه الجديد "باب الجمال"، كما عبر عن رأيه عن أغانى المهرجانات، في لقائه بـ"تليفزيون الخليج 365" مع عمرو صحصاح رئيس قسم الفن والزميلين عادل عبد الله ومنة الله يحيى، قائلا: "ألبومى واخد شكل جديد فعلا، ولكن أنا معرفش مين بيوجهنى ولكن الناس محتاجة تسمع مزيكا جديدة وأغنية جديدة، وبحاول أعمل أغنية حلوة في كلامها ولحنها، وأنا متجه للشكل الجديد دايما لأنى بحب التغيير وعطائى للفن دايما ومقدرش أكون أسير مدرسة واحدة".

وعن رأيه في المهرجانات الشعبية قال الكينج محمد منير: "الفن عمره ما كان في حاجة وحشة، ولكن في فن ضعيف وفى فن قوى، وأنا أتمنى أن كل زملائى يقدموا أغنية قوية في مضمونها وكلماتها وألحانها، لكن موضوع المسميات مهرجانات أو غيره مش هيفرق لأن اللى يهمنى إن أحب الأغنية وأقدر أسمعها".

وتابع الكينج محمد منير: "الفن متعدد الهوايات، وفي فن بينعشك وفي فن بيسلى وفى فن له مضمون، وكلها مطلوبة وكل الاختيارات متاحة قدام الجمهور، المهم مزاج الناس رايح لفين وقتها وأنا أسير لكل نوعيات الأغانى".

وعن اتجاه الكينج محمد منير لطرح الألبوم الجديد على طريقة السنجل مثل باقى المطربين قال: "ده قانون صناعة المزيكا لأن المنتج الذى أنتج وصرف فلوسه محتاج يعوضها تانى وبزيادة، ودى تكنولوجيا موجودة على مستوى العالم كله، وارتباطى بالسفر إلى أوروبا باستمرار خلانى أعرف نجوم عالميين كتير، والعالم كله بيستخدم الطريقة دى واحنا لازم نواكب العصر ونرضى بيه مها كانت مسمياته".























































