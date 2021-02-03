"لا يوجد مستحيل".. بيتر ميمي يروي واقعة حدثت له وهو يعمل بالطب منذ 10 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

روى المخرج بيتر ميمي، واقعة تعود أحداثها لشهر فبراير من العام 2011، حينما كان يعمل طبيبا في مستشفى القصر العيني.

وكتب ميمي، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "في فبراير ٢٠١١، كنت طبيب امتياز في طوارئ القصر العيني، وكانت البلد في حالة انفلات أمني رهيبة، وكان كل ساعة بيجيلنا ناس مصابين بكل الأشكال، لكن في يوم جالي راجل عامل بسيط جدا ومعاه بنته عندها تقريبا ٦ شهور في حادثة عربية، البنت كان عندها كسر في الجمجمة وجرح قطعي في الرأس، وتقريبا كنت شايف مخ البنت بعيني".

أضاف: "طلعت مع الراجل جراحة المخ والأعصاب، وبعد فترة في محاولات طلبوا مني أوديها الرعاية عندها مشكلة في التنفس، وبعد محاولات تانية في الرعاية طلبوا مننا نوديها جراحة القلب والصدر لأن البنت كان عندها مشكلة في الرئة بسبب الحادث، الأطباء حاولوا معاها كتير وبعد ١٢ ساعة من دخول البنت محاولات من كل التخصصات طلعنا بيها جراحة المخ والأعصاب".

تابع: "قولت للراجل نام شوية العملية هتاخد ساعات، وأنا من جوايا متأكد يقينا أن البنت هتتوفى خلاص بسبب كل الإصابات دي، بعدها بشهرين، كنت خلصت دورة الطوارئ وفي دورة الجراحة وماشي في الطرقة لقيت حد بينادي عليّا.. يا دكتور.. لفيت الراجل قالي أنا كذا كذا مش فاكرني؟ الحمدلله البنت بقت كويسة وخارجين النهاردة ومتشكر، انبسطت جدا وحسيت أن فيه حاجات طبقا للعلم والطبيعة البشرية مستحيل.. لكن عند الله لا يوجد شيء مستحيل".

ومن جانب آخر؛ يواصل المخرج بيتر ميمي تصوير أحداث مسلسل "الاختيار 2"، والذي يجمع لأول مرة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، وهو الجزء الثاني من الملحمة الوطنية "الاختيار" الذي عُرض في رمضان الماضي وقام ببطولته النجمان أمير كرارة وأحمد العوضي.

"الاختيار 2" سيناريو حوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، ويتناول العمل بطولة من بطولات رجال الشرطة المصرية الذين يضحون بأرواحهم من أجل الحفاظ على الوطن، ويشارك في بطولة الجزء الثاني النجوم: إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، وأسماء أبو اليزيد، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.

وشهد شهر رمضان 2020، عرض مسلسل "الاختيار" الذي يتناول قصة حياة أحمد صابر منسي- قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة- الذي استُشهد في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.