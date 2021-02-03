محمد الفلاح - ابن توم كروز يصدم الجمهور.. هل نيكول كيدمان والدة هذا الشاب

الأربعاء 3 فبراير 2021

انتشرت مؤخرًا صورة لابن النجمين توم كروز ونيكول كيدمان، كونور، أثارت دهشة الجمهور الذي لم يصدق أنه ابنهما فعلًا.



كونور، ابن توم ونيكول بالتبني، بدا في غاية السعادة في صورة نشرها برفقة سمكة ضخمة اصطادها خلال رحلة صيده على شاطئ كوستا ريكا، وظهر ملتحيًا بشعر مجعد مما جعل الجمهور غير قادر على التعرف عليه.

وفقًا لموقع "ميرور" البريطاني، تباهى كونور (26 عامًا) بنشر صورة تجمعه بسمكة تونة عملاقة اصطادها بنفسه بينما يستند على حافة مركب الصيد، على حسابه عبر موقع سناب شات.

وذكر الموقع، أن الثنائي السابق كروز وكيدمان تبنيا كونور وابنة تدعى بيلا في التسعينيات، قبل أن ينفصلا عام 2001.

ورغم تمتع الأبناء بأهاليهم من المشاهير، لكن أبناء توم ونيكول حافظا على حياتهما الهادئة المستقرة بعيدًا عن الأضواء، ويقال إن الابنة رفضت دعوة والدها للعيش في قصره الذي يمتلكه في لندن.

وأضاف الموقع، أن الابنة لم تقم بدعوة والديها بالتبني لحفل زفافها الذي أقامته في كنيسة ساينتولوجي عام 2005.