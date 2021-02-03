شكرا لقرائتكم خبر عن رامز أمير لـ صاحبة السعادة: أهلى كانوا رافضين ممارستى الباركور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان رامز أمير أن بداية الفرص المهمة التى حصل عليها كان مع مسلسل "شرف فتح الباب" مع النجم يحيى الفخرانى، وذلك خلال لقائه مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس فى برنامج "صاحبة السعادة"، وأضاف أمير أن الفرصة الثانية والتى ساعدته فى نقله لمرحلة أخرى مسلسل "رقم مجهول" مع النجم يوسف الشريف، ثم النقلة الثالثة التى وضعت أمير رامز فى منطقة تمثيل الأكشن بعدما مارس رياضة الباركور.

وأضاف رامز أمير أنه قرر الدخول فى معسكر مغلق لمدة 5 سنوات لا أحد يعرف ما الذى يقوم به، مشيرا إلى أن عائلته كانت ترفض هذا الطريق، إلى أن عرض عليه دور يسمح بممارسة الباركور فى فيلم "حملة فرعون" قائلا: "تمثيل الأكشن".

كما تحدث رامز أمير عن ممارسته الباركور على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة قائلا: "أنا كنت بقدم نفسى وبسوق لنفسى وبقلد النجوم بره، وفاندام عمل كدة، بس عشان ماحدش عمل فى مصر كدة الناس استغربت".

وكانت الفنانة إسعاد يونس استضافت فى برنامج "صاحبة السعادة" الحلقة السابقة، الفنانة هنادى مهنا وزوجها الفنان أحمد خالد صالح التى جمعتهما مواقف مثيرة قبل وبعد زواجهما وتحدثا عنها خلال لقائهما مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة"، وتصدروا تريند محرك البحث جوجل.

ويعرض برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، يومى الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، على قناة "dmc"، فى تمام الساعة الـ 11 مساء.