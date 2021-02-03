شكرا لقرائتكم خبر عن هغطى الحلة وأنسى المحلة.. هزار صلاح عبد الله مع أكرم البزاوى بعد فوز زعيم الفلاحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل الفنان القدير صلاح عبد الله، فى وصلة هزار مع المخرج الشاب أكرم البزاوى، نجل الفنان محمود البزاوى، بسبب مباراة الزمالك وغزل المحلة، التى انتهت بفوز أبناء الغربية بهدفين مقابل هدف، حيث من المعروف أن صلاح عبد الله، ينتمى للزمالك، بينما يشجع البزاوى، فريق غزل المحلة، باعتباره واحدا من أبناء هذه المدينة.



أكرم البزاوى بتيشيرت المحلة

وبعد انتهاء المباراة بفوز زعيم الفلاحين، كتب أكرم البزاوى، عبر حسابه على فيسبوك: "المحلة خط أحمر على أرضها.. الاخميمى وعبده يحيى.. المحلة أرجنتين الكرة المصرية"، ليرد عليه الفنان صلاح عبد الله، مشيرا له عبر حسابه على فيسبوك: "حاضر هتسلى.. وهقرأ مجلة.. وهلعب سلة.. وأغطى الحلة.. وأنسى المحلة، وهحضر كلام كتير آخره حيل، يمكن أرد عليكم بيه يوم الخميس بالليل"، فى إشارة إلى مباراة الأهلى والدحيل القطرى فى بطولة كأس العالم للأندية.



صلاح عبد الله

وفشل فريق الزمالك، فى تحقيق الفوز على نظيره غزل المحلة فى المباراة التى أقيمت اليوم على استاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدورى، حيث تقدم الزمالك بهدف نظيف أحرزه فرجانى ساسى فى الدقيقة 69 من عمر المباراة، وتعادل عبده يحيى لاعب المحلة فى الدقيقة 76 من عمر المباراة، وخطف الاخميمى هدف الفوز فى الدقيقة 95.



أكرم البزاوى

الهزيمة جمدت رصيد الزمالك عند النقطة 23 من 10 مباريات يحتل بها صدارة الدورى مؤقتا، بينما ارتفع رصيد المحلة للنقطة 11 فى المركز الـ 10 فى جدول الترتيب.