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محمد منير لتليفزيون الخليج 365: أعشق ألقاب الجمهور لى ومتفائل بمستقبل الغناء

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القاهرة - سامية سيد - كشف الكينج محمد منير عن تاريخ الأغنية المصرية ومستواها، وعن أكثر الألقاب المحببة له والقريبة من قلبه في لقائه بـ"تليفزيون الخليج 365" مع عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، والزميلين عادل عبد الله ومنة الله يحيى، قائلا: "لو رجعنا بالزمن بالتاريخ المصرى إلى سنة 1918 هتلاقى كان في أغانى فيها هبوط في كلماتها، وهتلاقى كل قرن من الزمان بيكون في نهضة كبيرة في الغناء في مصر بشكل خاص والفن بشكل عام".

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وأضاف الكينج محمد منير في لقائه مع "تليفزيون الخليج 365": "عشان كدة أنا من أكثر المتفائلين بالأغنية المصرية لأن نجاح الأغنية هو نجاح لكل الشعب المصرى، والأغنية المصرية تحديدا هي اللى ربطانا بكل العالم العربى".

وتابع الكينج محمد منير: "نهضة المزيكا والغناء في مصر شيء مهم بالنسبة لنا، وبالنسبة ليا لأن على المستوى الشخصى تربيت على كلمات عدد من الشعراء العظماء في الكلمة والألحان، وأنا غنيت لكمال الطويل وعباقرة مصر، فأنا عندى حتة تفاؤل جدا، ومتقوليش ليه، وعندى تفاؤل أيضا بكل مستقبل زملائي وكلهم عند نفس الحماس أيضا".

وعن أكثر الألقاب المحببة له والتى يفضلها قال الكينج محمد منير: "هو لقب محمد منير اللى بسمعها من كل الملايين، ودايما لما اللقب مش أنت اللى بتصنعه بيبقى أجمل وواقعى وبيكون أثره جميل، والجمهور هو اللى أطلقها عليا ومقدرش أقولهم لأ، وكل الألقاب سواء الكينج أو الملك أنا فخور بيها ومقدرش أنكر ده على نفسى".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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