شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المصرى لإسعاد يونس: أبعتلك لينك تشوفى limbo.. والأخيرة: قرصنة never والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان المصرى العالمى أمير المصرى كواليس وصوله للعالمية خلال لقائه برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، حيث روى أنه درس خارج مصر أولًا وفى مشروع التخرج شاهد العديد من المخرجين، ثم بدأت الرحلة حتى وصل إلى فيلم limbo والذى حصد من خلال العديد من الجوائز العالمية، إضافة إلى جوائزه فى مهرجان القاهرة دورته الماضية.

كما كشفت إسعاد يونس أنها كانت تتمنى مشاهدة الفيلم لكنها لم تلحق مشاهدته بمهرجان القاهرة، فرد عليها أمير مازحا: "خلاص نظبط لينك بقى" لترد إسعاد يونس "أوعى قرصنة never"، وذلك باعتبارها من أهم صناع السينما فى الوطن والعربى.

وفى سياق متصل، كشف أمير أن وقوفه فى منافسة مع النجم العالمى أنتونى هبوبكنز فى جوائز البافتا كانت مثل الحلم، مشيرا إلى أن أنتونى مدرسة تمثيل عظيمة، وعن أعماله فى مصر كشف أنه يحضر لفيلم مع النجوم محمود حميدة وأحمد الفيشاوى، وقبل انتهاء اللقاء قالت إسعاد يونس للمصرى ممازحة: "لما أجى لندن هتمسح فيهم وأقول النجم"، ليرد أمير قائلا: "تعالى بس وكلمينى وأعزمك على أكل مصرى هناك".

ويعرض برنامج "صاحبة السعادة" يومى الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، على قناة "dmc"، فى تمام الساعة الـ 11 مساء.

وكان الفنان أمير المصرى كان قد دخل فى قائمة الأكثر بحثًا على جوجل بعد فوز فيلمه البريطانى "التيه - ‪limbo" للمخرج بن شاروك، بجائزة أفضل فيلم بمهرجان القاهرة وأيضا جائزة هنرى بركات لأحسن إسهام فنى، كما فاز بجائزة الاتحاد الدولى للنقاد "فيبريسى".