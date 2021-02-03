شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر عن صفعات الفنانات: 2 منهم حقيقى وعاوز أعتذر لهيدى كرم وشها ورم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان أحمد زاهر أنه سعيد بردود الفعل على دوره فى مسلسل "لؤلؤ" الذى يجسد فيه شخصية طارق نصار، قائلا: "سعيد جداً جدا بردود الفعل وفيه حاجة غريبة كل ما أمشى فى حتة ألاقى الستات بتبصلى وتبتسملى أى ست تبصلى وتبتسم.. والدور جاى مع السيدات جداً جداً ورغم إن طارق شخصية بها عيوب لكن مافيش إنسان طيب طول الوقت ولا شرير طول الوقت، ممكن أكون كويس مع حد ووحش مع حد تانى"، وتابع فى لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة "ON" قائلا: "شخصية طارق مش شريرة ولا خبيثة بس هو رجل عملى بيزنس مان، تربى فى عائلة أرستقراطية جداً".

وأكمل: "فى النهاية برضه من عيوب الشخصية إن طارق أنانى وبيحب نفسه، ويهمه اسمه قبل كل شيء وسمعته وشكله، لكن عندما حب لؤلؤ تخلى عن كل شيء إيماناً بالحب".

وحول عنفه مع السيدات ومدى كونها حقيقية قال: "السيناريو عايز كدة بس الضرب فى المسلسل مرتين كان بجد وبقية المرات كان تكنيك مش حقيقى.. الصفعة الحقيقية كانت لنجلاء بدر فى الحلقة الأولى ثم هيدى كارم كانت حقيقية".

ووجه زاهر اعتذارا للفنانة هيدى كرم عن الصفعة قائلاً: "عاوز أعتذرلها جداً هى طلبت تكون الصفعة حقيقية ولما ضربتها (الأه) اللى طلعت منها فى المشهد قطعتنى من جوه، ووشها ورم بعد الصفعة، بعد كدة الأستاذ محمد سامى قال بلاش ضرب بشكل حقيقى".

وأكمل: "لو أنا مكانها هاخد القلم بشكل حقيقى لأن الضرب الحقيقى بيطلع إحساس كبير عشان الوجع بيخلى ريكاشن الممثل صادق وحقيقى، وأنا بضرب فى المشهد ببقى مضايق جداً".

وأكد أن المخرج محمد سامى شخص مهم فى حياته جداً قائلاً: "شخص مهم فى حياتى جداً وأكتر شخص وقف جمبى ومقتنع بإمكانياتى وبيحب يشتغل بيا، ودايماً يقول أى كاركتر أحط فيه زاهر بيلمع".