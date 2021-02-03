فن ومشاهير

صورة| محمد هنيدي يمازح نجله: "هحلقلك النجيلة وأنت نايم"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

مازح الفنان محمد هنيدي نجله أحمد، ونشر صورة تجمعهما، عبر خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتب هنيدي على الصورة : "ليك فرصة يومين تحلق النجيلة اللي على رأسك، وإلا هحلقهالك وأنت نايم".

يذكر أن محمد هنيدي انتهى مؤخرا من تصوير فيلم "النمس والإنس" وهو من تأليف كريم حسن بشير، إخراج شريف عرفة، ويشاركه البطولة منة شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمد ثروت، سليمان عيد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، محمد جمعة وشريف دسوقي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا