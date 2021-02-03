صورة| محمد هنيدي يمازح نجله: "هحلقلك النجيلة وأنت نايم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

مازح الفنان محمد هنيدي نجله أحمد، ونشر صورة تجمعهما، عبر خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتب هنيدي على الصورة : "ليك فرصة يومين تحلق النجيلة اللي على رأسك، وإلا هحلقهالك وأنت نايم".

يذكر أن محمد هنيدي انتهى مؤخرا من تصوير فيلم "النمس والإنس" وهو من تأليف كريم حسن بشير، إخراج شريف عرفة، ويشاركه البطولة منة شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمد ثروت، سليمان عيد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، محمد جمعة وشريف دسوقي.