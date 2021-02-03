رانيا محمود ياسين: حورية فرغلي تجري جراحة مدتها 9 ساعات وقلقانة عليها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إننا "لمسنا حب الناس وتقدير الدولة، لوالدى محمود ياسين، والتكريم والاهتمام، فالجمهور في الوطن العربي، كانوا سند لنا ولأسرتنا، بالتعاطف والحب وبالاهتمام، وجمهور محمود ياسين لا يقل عن أهله".

وأضافت خلال برنامج "حديث القاهرة"، مع كريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، إن "أسرة الراحل كانت تتمنى وضع لافتة (عاش هنا) على منزله القديم بدلا من منزله في الشيخ زايد، ولكن هذا المنزل تم هدمه، وبُني مكانه عقار، وإذا كنا وضعنا اللافتة على باب العقار، كانت ستكون مغالطة أننا وضعنا اللافتة في مكان لم يعش به، ولهذا السبب تم وضع اللافتة في منزله بالشيخ زايد، وهو المكان الذي توفي به".

وعن علاقتها بالفنانة حورية فرغلي، قالت "رانيا" إنها تربطها بها علاقة صداقة قوية، لافتة إلى أنها تتواجد حاليا خارج مصر لإجراء جراحة عاجلة، ومهمة، وأنها كانت تتواصل معاها خلال الأيام الماضية، لافتة إلى أنها ستظل على الأقل أسبوعين في المستشفى.

وقالت: "آخر مرة تواصلت معها كانت منذ يومين، وتحديدا قبل سفرها بساعتين، واليوم جراحتها، ومدتها 9 ساعات، ولذا أنا قلقة عليها للغاية، لا أعرف ماذا حدث خلال الجراحة حتى الآن، وأنتظر هاتفا من أسرتها أو أحد أقاربها كي نطمئن عليها، وبمجرد توصلي لأي معلومة خلال الساعات المقبلة، سأكتب عبر حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي لكي يطمئن عليها الجمهور الذي يحبها وينتظر أخبارها ونجاح العملية".