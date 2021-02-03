يوسف الشريف وزوجته.. أول صورة من كواليس مسلسل "كوفيد 25"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الفنان يوسف الشريف، عن بدء تصوير مسلسله الجديد "كوفيد 25" والمقرر أن يخوض به السباق الدرامي الرمضاني 2021.

ونشر الشريف صورة تجمعه بزوجته المؤلفة إنجي علاء عبر حسابه على موقع "تويتر"، وعلّق: "من أول يوم تصوير.. دعواتكم".

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب يوسف الشريف، النجوم: آيتن عامر، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبد الرحيم حسن، ديانا هشام، ميرنا نور الدين، صفاء الطوخي وغيرهم.

مسلسل "كوفيد 25" تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

يذكر أن آخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل "النهاية" والذي عُرض في رمضان 2020، مع النجوم عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، محمود الليثي، ناهد السباعي وغيرهم.