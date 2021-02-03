صورة| نادر حمدي يلتقي أحمد حاتم في دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

التقى الموزع الموسيقي نادر حمدي بالفنان أحمد حاتم في مدينة دبي.

ونشر "حمدي" صورة تجمعهما من أحد فنادق دبي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "صدفة حلوة".

واحتفل المطرب والموزع الموسيقي نادر حمدي، 16 يناير الماضي، بزفافه على المنتجة سارة حسني، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن، ومنهم: تامر حسين، محمد حماقي، محمود الليثي، عمرو مصطفى، أحمد فهمي، شيكو، محمد محمود عبد العزيز، هاني رمزي، حاتم فهمي، كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد، محمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي، عزيز الشافعي، ومصطفى محفوظ.

يذكر أن آخر أعمال الفنان نادر حمدي مشاركته كموزع في ألبوم الهضبة عمرو دياب من خلال أغنية "من العشم" كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان تامر عاشور.