صُناع مسلسل "جمال الحريم" يقعون في خطأ فادح.. تعرف عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لقطة من مسلسل "جمال الحريم"، وتحديدًا في الحلقة الـ37.

جاء الخطأ في المشهد الذي يتذكر فيه الفنان إيهاب فهمي صديقه المتوفي الذي ترك له إبنه ليربيه، فأخرج صورته من داخل أحد الكُتب، وعندما أخرجها ظهر في الصورة الأمريكي المتهم تيد بندي أحد أشهر وأخطر القتلة في العالم.

مسلسل "جمال الحريم" بطولة خالد سليم ، نور، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، الفنانة الشابة رنا رئيس، هبة حسن، هدى الأتربي، تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي