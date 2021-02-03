بعد مقتل زينة كنجو خنقًا.. إليسا: لو المقتول رجُل شو كان صار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

علقت الفنانة اللبنانية إليسا على واقعة مقتل عارضة الأزياء اللبنانية زينة كنجو خنقًا حسبما ذكرت وسائل الإعلام اللبنانية.

وغردت "إليسا" عبر حسابها بموقع "تويتر": "المجتمع الذكوري هوي اللي بيلاقي 100 تبرير لرجل قاتل، وما بيلاقي سبب واحد لمعاقبته".

وأضافت: "المجتمع الذكوري هو اللي بيخلي زينة كنجو تنقتل وزوجها يهرب عا تركيا، من دون ما حدا يتحرك لمنع هالشي، لو المقتول رجل شو كان صار؟".

وُقتلت عارضة الأزياء اللبنانية زينة كنجو خنقا في منزلها بمنطقة عين المريسة في العاصمة بيروت، السبت الماضي.