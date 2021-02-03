ميرهان حسين بملابس قصيرة ونيللي كريم بـ"نظارة".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

كارول سماحة

نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "برنيطة" على رأسها.

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كلاسيكية، أنيقة.

ميرهان حسين

نشرت الفنانة ميرهان حسين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها مرتدية ملابس قصيرة.

نيللي كريم

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها مرتدية نظارة.

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير صورة تجمعها بزوجها الفنان محمود حجازي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"،ظهرا فيها على متن "يخت".

أمل رزق

نشرت الفنانة أمل رزق صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها على شاطئ البحر.

تارا عماد

نشرت الفنانة تارا عماد صورة جديدة لها، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

جيسي عبدو

نشرت المطربة اللبنانية جيسي عبدو صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت بإطلالة جذابة.

جيهان خليل

نشرت المطربة جيهان خليل صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستانا أنيقا، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

حسني شتا

نشر الفنان حسني شتا صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من داخل "الجيم" خلال ممارسته الرياضة.