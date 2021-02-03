مازال في العناية المركزة.. شقيق عادل الفار يكشف تطورات حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

قرر الأطباء المشرفون على علاج الفنان عادل الفار، تأجيل خروجه من العناية المركزة إلى غرفة عادية، بسبب عدم استقرار حالته الصحية، إذ مازال يخضع للعلاج من الغيبوبة الكبدية التي دخل بسببها إحدى مستشفيات مدينة نصر.

الفنان شكري الفار في تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال: "شقيقي الفنان عادل الفار مازالت حالته غير مستقرة، ويخضع للعلاج في العناية المركزة، ولهذا لم يتم نقله إلى غرفة عادية، لسه تعبان جدا، ومازال في العناية المركزة بعد إصابته بالغيبوبة الكبدية، وإن شاء الله يقوم بالسلامة بدعوات جمهوره ومحبيه".

الفنان عادل الفار دخل، أول أمس، المستشفى بعد إصابته بالغيبوبة الكبدية، إذ كان يخضع قبلها للعلاج من إصابته بفيروس "سي" الكبدي.

وظهر الفنان عادل الفار منذ أيام في برنامج "القاهرة اليوم" الذي يقدمه الفنان إدوارد، وأعرب عن حزنه بسبب عدم سؤال أصدقائه في الوسط الفني عنه، وقال: "محدش بيسأل عليا، حسيت إن الوسط ده غدار، لأن قبل كده، كان كله بيسأل عليا، وكله عايزني، لما كبرت الدنيا مبقتش حلوة".

الفنان عادل الفار بدأ مشواره الفني بتقديم المنولوجات، ثم اتجه إلى التمثيل وشارك في العديد من الأفلام، ومنها "هيستريا"، و"فيلم هندي"، والرغبة"، ومن المسلسلات "الفتوة"، و"الكيف"، و"الكومي"، و"يوميات مصري"