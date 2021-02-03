النبوي والفيشاوي وغادة عادل.. طرح البوستر الرسمي لفيلم "قمر 14"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

طرح المنتج أحمد السبكي، بوستر أحدث أفلامه "قمر 14" استعدادا لطرحه في دور العرض السينمائي صيف 2021.

وشارك نجوم "قمر 14" البوستر عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وحمل صورا للنجوم: خالد النبوي، شيرين رضا، غادة عادل، خالد أنور، أحمد مالك، مي الغيطي، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد الفيشاوي، وياسمين رئيس.

ويتضمن الفيلم 12 قصة منفصلة متداخلة بهدف واحد، ولكل منها أبطاله، وتجمع بينهم الشخصية التي يقدمها الفنان خالد النبوي.

فيلم "قمر 14" قصة وسيناريو وحوار محمود زهران، إخراج هادي الباجوري، وإنتاج أحمد السبكي، والتوزيع الداخلي والخارجي لأفلام كريم السبكي.