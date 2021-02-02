فارس كرم يثير الجدل بتعليقه على هذه الصورة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــرد: أثار النجم اللبناني فارس كرم جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي نشره صورة جديدة له، ظهر فيها مع كلبه بالمنزل خلال فترة الحجر الصحي في لبنان.

وعلّق فارس كرم على الصورة قائلًا: “أوفى من بعض البشر…”، في إشارة منه إلى أن الوفاء أصبح نادرًا لدى بعض الناس.

نفيد بالذكر أن فارس كرم كان قد أكد في دردشة مع متابعيه عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر” أن أغاني ألبومه الجديد جاهزة للطرح، لكنه يمتنع عن إصدارها بسبب الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها لبنان من ناحية، وانشغال الناس في مختلف أنحاء العالم بأزمة كورونا من ناحية أخرى.