كارول سماحة في تغريدة حازمة لهؤلاء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تشارك النجمة اللبنانية كارول سماحة متابعيها عبر موقع “تويتر” بين الحين والآخر مقولات مختلفة تعبّر عن آفكارها ومعتقداتها.

وانتقدت كارول في الساعات الماضية الأشخاص الذين يمتلكون رؤوسًا فارغة لا فائدة منها. وقالت مارول في تغريدتها: “بعض الناس يمتلكون رؤوسًا لا يستفيد منها إلا الحلاقون”.

تغريدة كارول سماحة الحازمة لاقت تفاعلًا ملحوظًا من المتابعين خاصةً مع انتشار التخلف وعدم تقبل الرأي الآخر خاصةً عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

على صعيد آخر، تستعد كارول سماحة في الفترة المقبلة لطرح أغنيتها الجديدة “شكرًا”، في ثاني تعاون لها مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بعد النجاح الكبير لكليب Bon Voyage في العام المنصرم.

وأغنية “شكرًا” من كلمات أحمد المرزوق وألحان Yusuf Demirkol وتوزيع ومكس دياب ميقري وماسترينغ Özgür yurtoğlu، أمّا كليب الأغنية فصوّرته كارول تحت إدارة المخرجة المصرية بتول عرفة.