أحلام بإطلالات مُبهرة في أغنيات ألبوم “فدوة عيونك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: حظيت النجمة الإماراتية أحلام، بتفاعل واسع مع إطلالات ألبومها الجديد “فدوة قلبي”، وكشفت في جزئه الأول عن فساتين وتسريحات شَعر جديدة، وسط مزيج من الآلات الموسيقية والدخان والشموع.

فللمرّة الأولى تنشر أحلام صوراً لها وهي تعزف على آلات موسيقية، وتلعب دور المايسترو وتتحرك برشاقة بين العازفين، وبأجواء مختلفة، تباينت في فصولها بطريقة شديدة الانسجام مع معاني الأغنيات.

وكانت أحلام قد نشرت صور بوسترات للأغنيات المطروحة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتمّت مشاركتها بشكل كبير وواسع من الشعراء والملحنين والفنانين والأصدقاء والمعجبين.

فظهرت في بوستر أغنية “حزين” بلوك أسود مع فستان طويل وكفوف جلد، من دون أن تنسى المجوهرات.

وبدَت في أغنية “عيوني بس” بمظهر أبيض مع فستان بأكمام واسعة وهي تعزف على كمان أحمر اللون.

وفي تعاونها مع المستشار تركي آل الشيخ في أغنية “الفرقا”، ظهرت أحلام بلوك ذهبيّ مع رداء أسود طويل وسط مجموعة من الثريات المتدلية من أعلى.

وفي أغنية “الله يرحمه”، ظهرت أحلام بفستان أزرق فاتح مع ورود زرقاء على الشعر وهي تتحرك على قرص دائري متحرّك.

ومع مجموعة كبيرة من الشموع الضخمة، جلست أحلام خلف بيانو بفستان أحمر عريض ضمن أغنية “دفتر وممحاة”.

ولم تنسَ أحلام الجلوس على كرسي أشبه بكرسي الملوك مع فستان أخضر قاتم وجدائل شعر طويلة في أغنية “ابن التراب”.