"ديزني" عن رايان كولجر: نتعاون معه لسرد المزيد من القصص الرائعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مخرج سلسلة Black Panther (بلاك بانثر) رايان كوجلر، بدء العمل على مسلسل جديد مشتق من سلسلة البطل الخارق.

وفقًا لموقع "كريتيكال هيت" الأمريكي، أعلن عالم مارفل السينمائي توقيع عقد لمدة 5 أعوام مع "كوجلر" للعمل على مسلسل جديد حول الملك تشالا "النمر الأسود"، ومن المتوقع طرح المسلسل الجديد على شبكة ديزني بلس.





وعبر كولجر عن سعادته بالعمل مع مارفل والشركة المالكة ديزني للعمل على مشروع جديد، وحماسته لتقديم مشروع مختلف عن السلسلة السينمائية.

وقال: "إنه لشرف كبير أن أكون في شراكة مع شركة والت ديزني. كان العمل معهم على Black Panther بمثابة حلم تحقق. بصفتنا مستهلكين متعطشين للتلفزيون، لا يمكننا أن نكون أكثر سعادة بإطلاق أعمالنا التلفزيونية مع بوب إيجر ودانا والدن في الاستوديوهات المذهلة تحت مظلة ديزني".

وتابع: "نتطلع إلى التعلم والنمو وبناء علاقة مع الجماهير في جميع أنحاء العالم من خلال منصات ديزني. نحن متحمسون بشكل خاص لأننا سنقوم بأول قفزة لنا مع كيفن فيجي.





ورغم رحيل الممثل الأمريكي شادويك بوسمان، بطل السلسلة الرئيسي، إلا أن مارفل أعلنت استكمالها السلسلة والعمل على جزء جديد يصدر العام المقبل، إضافة إلى مسلسل منبثق عن الحبكة الأصلية.

وقال بوب إيجر، الرئيس التنفيذي لشركة والت ديزني: "رايان كوجلر راوي قصص فريد من نوعه، رؤيته جعلته أحد صانعي الأفلام البارزين في جيله".

وأضاف: "في بلاك بانثر، جلب رايان قصة رائدة وشخصيات أيقونية إلى الحياة بطريقة حقيقية وذات مغزى ولا تُنسى، مما خلق لحظة ثقافية فاصلة، ويسعدنا تقوية علاقتنا ونتطلع إلى سرد المزيد من القصص الرائعة مع رايان وفريقه".