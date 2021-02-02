مستوحى من "بلاك بانتر".. "ديزني" تعد لمسلسل مملكة "واكاندا" الوهمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت "ديزني" التحضير لمسلسل مستوحى من أجواء فيلم "بلاك بانتر" تدور حوادثه في مملكة "واكاندا" الوهمية الأفريقية.

وكان فيلم "بلاك بانتر"، الذي أدى بطولته الممثل الراحل تشادويك بوزمان، قد حصد في 2018 إعجاب النقاد والجمهور، حاصدا إيرادات تخطت مليار دولار، وأصبح أول فيلم طويل عن بطل خارق ينافس لنيل جائزة أوسكار "أفضل فيلم".



وكتب الفيلم وأخرجه راين كوجلر، الذي يعدّ لجزء ثان العام المقبل.

ويشكّل هذا العمل محطة أساسية على صعيد حضور ذوي البشرة السمراء في هوليوود.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"ديزني"، بوب إيجر، إن "راين كوجلر راوٍ فريد جعلته رؤيته وجمهوره أحد أهم السينمائيين في جيله".

وأضاف "مع (بلاك بانتر)، أنتج راين قصة ثورية وشخصيات أسطورية.. نحن سعداء لأننا سنتمكن من تعزيز علاقاتنا ونتطلع لنروي قصصا رائعة أخرى مع راين وفريقه".

وستطوّر شركة "بروكسيميتي" المملوكة لراين كوجلر، "مجموعة واسعة" من المشاريع لصالح منصة "ديزني بلاس" للفيديو عند الطلب.

وقال المخرج: "نحن منخرطون في بعض المشاريع التي نتشوق لتشاركها معكم".

ولم يعلن اسم المسلسل الجديد الذي تدور حوادثه في واكاندا، وهو من الإنتاجات الكثيرة المعلنة من "ديزني" للإفادة من نجاح عالم "مارفل" على الشاشة.

وأكّدت شركة "ديزني" نهاية العام الماضي أنها لن تستعين بأي ممثل ليكون بديلاً من نجم "بلاك بانثر" تشادويك بوزمان، الذي توفي خلال الصيف الماضي، وبالتالي لن يتولى أحد دوره في تتمة هذا الفيلم التي تُعرض سنة 2022 بمشاركة الممثلين الآخرين.