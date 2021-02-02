سالي عبد السلام باكية: كنت هتجوز الشهر ده لكن محصلش نصيب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الإعلامية سالي عبد السلام، أنها قدّمت معظم حلقات برنامجها "قصة حقيقية"، وهي في حالة نفسية سيئة للغاية، قائلةً: "أنا جيت معظم الحلقات وأنا معيطة، ومش مكسوفة إني أقول كده، أهلي بيستنوا مني إني أكون قوية، لكن اللي حصل المرة دي إني منيت نفسي أوي".

أضافت عبد السلام، خلال تقديمها البرنامج الذي يُذاع عبر شاشة القناة الأولى: "مش هقول إن اختياراتي غلط، لأني مش بختار أصلا، أنا ممكن ألاقيني داخلة في قصة وأنا مخترتش عادي، أنا بختار السكينة والمودة والرحمة، مش زي ما الناس بيقولوا إني مش عاجبني العجب".

تابعت: "أيوه كنت باجي التصوير كتير جدا معيطة وبالذات الشهر ده، عشان كنت ممنية نفسي إني هكتب كتابي وأتجوز، بس الموضوع ممشيش ومحصلش نصيب، لأن أغلبية اللي بنعرفهم مبقوش قد المسئولية ومبقوش رجالة ومبقوش يستاهلوا".

استكملت: "الحمد لله يا رب، يمكن أخدت مني حاجات كتير أوي بعد ما كنت منيت نفسي ومتوقعتش أنها هتتاخد مني وفي الوقت ده، الفترة دي كل ما أكلم حد أعيط ويصعب عليّا نفسي، بس أنت عوضتني يا الله".

اختتمت: "كل حاجة ضاعت مننا مكنتش بتاعتنا، ومحدش يستاهل غير أهلنا واللي يحبنا بجد، أنا النهاردة هنام مبسوطة وفرحانة ومرتاحة ودي دموع فرحة مفيش زعل تاني، وشكرا على كل حاجة حلوة يا الله".