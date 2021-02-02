فيديو| طليق نجوى كرم يكشف سبب انفصالهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف المنتج يوسف حرب عن أسباب انفصاله عن زوجته المطربة اللبنانية نجوى كرم.

وأكد حرب أن شعوره تجاه الفنانة نجوى كرم بعد انفصالهما هو الاحترام والحب.

وقال يوسف حرب خلال لقائه مع الإعلامي ربيع هنيدي ببرنامج ET بالعربي: "جاء وقت لم أكن على قدر هذه العلاقة، في وقت لم تقدر على أن تحافظ علي، ولا أنا قدرت أن أحافظ عليها".

وتابع: "لا أريد أن ألومها، أنا لا أتحمل الأضواء، الارتباط بفنان أو فنانة صعب، أنا من النوع الذي يغار، وهي أيضا".

وطرحت المطربة اللبنانية نجوى كرم أحدث كليباتها الغنائية "معذور قلبي" على تطبيق "ديزر".

نشرت نجوى صورًأ لها من تصوير الكليب، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، علقت :"اسمعوا معذور قلبي على ديزر.