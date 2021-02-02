حذف اسم ميغان ماركل من شهادة ميلاد ابنها يتسبب بصدام مع العائلة الملكية البريطانية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ 13 دقيقة

على خلفية حذف ”ميغان“ اسمها من شهادة ميلاد ابنها آرتشي واستبداله بـ“صاحبة السمو الملكي دوقة سوسكس“، نشب خلاف جديد بين ميغان ماركل زوجة الأمير هاري والعائلة المالكة البريطانية.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم ميغان، أنه تم إصدار وثيقة ميلاد للطفل آرتشي، الذي وُلد في الـ6 من شهر أيار/مايو للعام 2019، في مستشفى بورتلاند في لندن، تحمل اسم والدته راشيل ميغان في الـ17 من ذات الشهر، وبعد 19 يومًا، تم تعديل الوثيقة بحذف اسم والدته بناءً على أوامر من داخل القصر.

وردًا على تصريحات ميغان، قال مصدر في القصر الملكي، اليوم الثلاثاء، إن التغيير تم من قِبل المكتب السابق لدوق ودوقة سوسكس، وليس طلبًا من القصر، واصفًا بيان ميغان الذي يقول إن التغيير هو من أوامر القصر بأنه“أمر مؤسف للغاية“.

وأشار لصحيفة ”ميرور“ البريطانية، إلى أنه لا يوجد برتوكول لهذه الأمور، كما أن شهادة الميلاد هي وثيقة مدنية، لذا هناك خيارات حول كيفية ملئها.

يُشار إلى أن الخلافات بين دوقة سوسكس والعائلة المالكة بدأت، مطلع العام الماضي، بعد إعلان الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث الثانية، وزوجته ميغان ماركل التخلي، عن حياتهما ومناصبهما الملكية، الأمر الذي أثار ضجة داخل القصر الملكي، ولم يحظ بقبول العائلة، فضلًا عن سفر الأمير هاري واستقراره في الولايات المتحدة، حيث اشترى منزلًا بأكثر من 14 مليون دولار.