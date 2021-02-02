جمع الأموال لدعم القطاع الصحي خلال جائحة كورونا … وفاة البريطاني توم مور

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

عن عمر ناهز الـ 100 عام، توفي الكابتن البريطاني توم مور، المحارب القديم الذي جمع ملايين الجنيهات الإسترلينية لدعم نظام الرعاية الصحية في بلاده لمكافحة جائحة كورونا، اليوم الثلاثاء، بحسب أسرته.

وذكرت بناته في بيان أنه“ببالغ الحزن نعلن وفاة والدنا الغالي الكابتن السير توم مور“.

وجمع مور نحو 40 مليون جنيه أسترليني (55 مليون دولار)، وقالت ابنته، يوم الأحد، إنه أُدخل إلى المستشفى مصابًا بفيروس كورونا.

وكان أمله أن يجمع 100 مليون جنيه إسترليني، لكنه جمع ما يزيد على 33 مليون جنيه إسترليني (45 مليون دولار) لصالح هيئة الصحة العامة.

وحطم ”مور“ رقمين قياسيين في موسوعة جينيس، وحصل على وسام فارس من الملكة إليزابيث، وحققت أغنية له المركز الأول في المبيعات، وكتب سيرته الذاتية، وساعد في إنشاء مؤسسة خيرية.