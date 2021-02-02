حورية فرغلي توجه رسالة قبل ساعات من دخولها لغرفة العمليات “أنا بين إيدين ربنا”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ 3 ساعات

ساعات وتجري الفنانة المصرية، حورية فرغلي، عملية جراحية دقيقة في أنفها في أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت حورية فرغلي، قبل خضوعها للعملية: “أنا بين إيدين ربنا، مش عارفة هرجع للدنيا تاني ولا لأ، خصوصاً أني أجريت إحدى العمليات الجراحية في لندن منذ عامين، وقلبي توقف لمدة 4 دقائق، ولكن إرادة الله أعادتني للحياة مجدداً”، حسب تصريحاتها مع موقع “اليوم السابع”.

وأكدت الفنانة حورية فرغلي أن “كلا من شقيقها ونجله وشقيقتها يرافقونها أثناء إجرائها العملية يوم 2 فبراير”، قائلة إنها “خايفة من الوجع أوي ومش عارفة هعيش ولا أموت، والحمد لله كافة الإجراءات حاليا تمت بنجاح”.

وأضافت: “سعيدة بكم الحب الذي وصلي من الجمهور، عانيت من التنمر من سنين وكنت بسمع شتايم وأنا مش محتاجة عمليات تجميل خاصة أنني كنت ملكة جمال مصر عام 2002 والمضاد الحيوي كان يلازمني أثناء تصوير الأعمال الفنية حتى إسألوا المخرجين”.

وسافرت حورية فرغلي، فجر الأحد الماضي، إلى أمريكا برفقة والدتها وشقيقها، بعدما أحدثت ضجة على شبكة الإنترنت، يوم السبت، وتصدرت محرك البحث “غوغل”، بسبب صورة لها من داخل غرفة العمليات.

وقالت وسائل إعلام مصرية: “من المنتظر أن تدخل غرفة العمليات اليوم الثلاثاء في جراحة ستستمر 9 ساعات كاملة، يتم فيها الحصول على قطعة عظام من قفصها الصدري لترميم أنفها الذي تحطم بعد السقوط من أعلى حصان أثناء تدريبها على رياضة الفروسية”.

وكانت الفنانة المصرية أحدثت ضجة على شبكة الإنترنت، اليوم السبت، وتصدرت محرك البحث “غوغل”، بسبب صورة لها من داخل غرفة العمليات. وتظهر حورية فرغلي في الصورة المتداولة على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي وهي بصحبة عدد من الأطباء داخل غرفة العمليات، وزعموا أنها التقطت بعد خضوعها لجراحة في الأنف في الولايات المتحدة. وتفاعل الكثير من مستخدمي “السوشيال ميديا. ونفى مصدر مقرب من حورية فرغلي تلك المزاعم، موضحاً أن تاريخ الصورة يعود إلى ما قبل عامين، وتحديداً أثناء إجرائها جراحة في أنفها لم تكلل بالنجاح حينها.