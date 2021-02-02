شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تطرح برومو أغنية "عقلى وقف".. ولطيفة: مبروك يا حبيبتى "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، برومو كليب أغنيتها الجديدة "عقلى وقف" المقرر طرحه قريبا، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم، إخراج فادى حداد، حيث نشرت البرومو عبر حسابها على انستجرام، علقت عليه: "قريبا".

وانتهت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، من تصوير كليب الأغنية الجديدة التى تؤديها باللهجة المصرية، ومن المقرر أن يتم طرحها كاملة خلال الأيام المقبلة.

من جانبها حرصت النجمة التونسية لطيفة، على تهنئة نوال الزغبى بالأغنية الجديدة، وعلقت على برومو الأغنية: "مبروك يا حبيبتى.. وحشتينى جدا".





وسبق وقامت نوال الزغبى، بتشويق الجمهور عبر حسابها الرسمي على تويتر من خلال عمل استفتاء حول الأغنية الجديدة، وهل هى أغنية كلاسيك أو إيقاعية؟.. وتجاوب معها الجمهور بشكل كبير حتى أعلنت أنها إيقاعية باللهجة المصرية.

كما شاركت النجمة نوال الزغبى، مؤخرا عبر حسابها على موقع انستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة جديدة بهوت شورت جديد مطرز، وعلقت قائلة :"أفتقد لكل شيء .. التسوق والقهوة والسفر".

وانهال جمهور النجمة نوال الزغبى، بالتعليق على صورتها عبروا أيضًا عن جمالها واحتفاظها برشاقتها وافتقادهم للعديد من الأشياء مثل السفر والتسوق بسبب تداعيات كورونا والالتزام بالبقاء فى المنزل.