شكرا لقرائتكم خبر عن أول نقيب للفنانين وزوجته التى اشهرت إسلامها بسبب محمد رفعت .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داخل متحف الفنانين بالمركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، الكثير والكثير من الصور النادرة والأصلية لكبارالنجوم والرواد في المسرح والموسيقي ومن ضمن تلك الصور صورتان نادرتان للفنان جورج أبيض أول نقيب للفنانين وزوجته الفنانة دولت أبيض التي اعتنقت الإسلام عام 1953 بعد الاستماع للآذان والقرآن الكريم بصوت الشيخ محمد رفعت.

جورج أبيض من مواليد 5 مايو عام 1880 ، وله السبق في تقديم أول فيلم غنائي مصري وكان أول نقيب للممثلين في مصر، وفي عام 1904 شاهده الخديوي عباس في مسرحية سياسية مترجمة تحت عنوان "برج نيل" فأعجب به وأرسله إلى باريس لدراسة الفن، وعاد لمصر عام 1910 ومعه فرقة فرنسية تحمل اسمه وبدأ بعرض مسرحيات باللغة الفرنسية ، قدمت فرقته أكثر من 130 مسرحية مترجمة ومؤلفة طوال عشرين عاما ، و كان من رواد السينما حيث قدم أول فيلم غنائي مصري وهو فيلم أنشودة الفؤاد عام 1932 و في عام 1943 انتخب ليكون أول نقيب لنقابة للممثلين في مصر وحين افتتح معهد الفنون المسرحية ظل يدرّس به حتى توفي.



صورة نادرة لجورج ابيض اول نقيب للفنانين

أما زوجته دولت أبيض فهي من مواليد مدينة أسيوط ، وتزوجت من جورج أبيض في عام 1923 وحملت اسمه أما من اكتشفها في التمثيل فهو الفنان عزيز عيد عام 1917 وذلك في إحدى الحفلات، وعرض عليها التمثيل في فرقته ، ثم انتقلت إلى فرقة نجيب الريحاني، ثم انتقلت عام 1918 إلى فرقة زوجها.

وكان أول دور تمثله بفرقة زوجها جوكاستا بمسرحية "أوديب الملك"، ومنذ ذلك تخصصت في أدوار الملكات والشخصيات العظيمة، سافرت إلى سوريا مع فرقة أمين عطا الله عام 1920، ثم التحقت بفرقة منيرة المهدية.



صورة نادرة للفنان الراحل دولت ابيض في متحف الفنانين

وفي عام 1921 مثلت في «أوبريت شهرزاد» لفرقة سيد درويش ثم انتقلت إلى فرقة الريحاني، انضمت مع زوجها إلى فرقة يوسف وهبي في عام 1923 ، وفي عام 1935 انضمت إلى الفرقة القومية المصرية عند إنشائها بمرتب 35 جنيهًا ثم قدمت استقالتها عام 1944 ومثلت أدوار البطولة في مسرحيات منها الملك لير وشمشون ودليلة.

دولت أبيض لها فيلمان في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام ١٩٩٦ وهما : "المراهقات" عام ١٩٦٠ مع ماجدة و"إمبراطورية ميم " مع فاتن حمامة عام ١٩٧٢.