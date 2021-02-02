شكرا لقرائتكم خبر عن زينة وأحمد السعدنى بطلا مسلسل "زى البيت الوقف" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع النجمان زينة وأحمد السعدنى في بطولة مسلسل "زى البيت الوقف"، وهو اسم مبدئى، ومقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف ورشة أحمد الشخيبى، وإخراج عصام عبد الحميد، ويعد المسلسل أول لقاء يجمع بين زينة وأحمد السعدنى في الدراما التليفزيونية، حيث تقابلا سوياً في فيلم "المصلحة" مع النجمين أحمد السقا وأحمد عز.

وينطلق تصوير المسلسل يوم 14 فبراير المقبل، حيث تجرى الشركة المنتجة حالياً إبرام باقى التعاقدات مع الممثلين المشاركين، حيث تعاقدت مع الفنانة صابرين، وعدد من الفنانين الشباب، ومن المقرر أن ينضم عدد من الفنانين خلال الأيام المقبلة، خاصة أن المخرج انتهى من وضع اللمسات الأخيرة على الديكورات وخلافه .



زينة واحمد السعدنى

يشار إلى أن زينة قدمت آخر أعمالها مسلسل "جمع سالم" العام قبل الماضى، وشارك في بطولته كل من دلال عبد العزيز، محمد علاء، ملك قورة، محمد شاهين، محمد عبد الرازق، وأخرون، تأليف محمد ناير، إخراج إيمان الحداد.

كما قدم النجم أحمد السعدنى آخر أعماله مسلسل "نمرة اتنين" وتحديداً حكاية "في السكة" وشاركت في بطولة الحكاية النجمة منى زكى، وتأليف مرين ناعوم، واخراج يسرى نصر الله.