شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ثروة النجمة العالمية شاكيرا احتفالا بعيد ميلادها الـ44 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم النجمة العالمية شاكيرا بعيد ميلادها الـ44 ، وهى النجمة التى تعتبر ملكة الموسيقى اللاتينية ولأسباب وجيهة أبرزها أنها باعت أكثر من 80 مليون أسطوانة مما يجعلها الفنانة اللاتينية الأكثر مبيعا للاسطوانات على الإطلاق، كما حصلت على العديد من الجوائز بما فى ذلك 3 جوائز جرامى و12 جائزة لاتينية جرامى "Latin Grammy Awards" و7 جوائز بيلبورد الموسيقية الشهيرة .

وبعد كل الإنجازات التي حققتها النجمة الشهيرة يتساءل الكثيرين حول ثروة شاكيرا التي بالتأكيد تقدر بملايين الدولارات .

وأشارت عدد من التقارير أن ثروة النجمة شاكيرا التي تحظي بشعبية جارفة حول العالم وصلت إلي 300 مليون دولار .

يذكر أن شاكيرا بدأت مسيرتها الفنية عام 1990 حيث قدمت عدد هائل من الأغنيات التي حققت نجاح مذهل عبر السنين، ومن أشهرأغنياتها "waka waka" و"hips don't lie" و"whenever, wherever" و " la la la " و " loca " ، وغيرهم .

ولأن شاكيرا تتمتع بشعبية جارفة أحتفلت مؤخرا بحصد قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب" أكثر من 20 مليار مشاهدة حتى الآن وهورقم ضخم جدا، وهى القناة التى تضم أكثر من 31.9 مليون شخص.















