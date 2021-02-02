من الأكشن إلى الكوميدي.. ترقّبوا أفلام جنيفر لوبيز المقبلة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تتعاون النجمة جنيفر لوبيز مع “Netflix” للمشاركة في فيلم بعنوان “The Mother” والذي ستشارك أيضاً في إنتاجه، بحسب ما أفاد موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

ويقال إن لوبيز (51 عاماً) ستلعب دور قاتلة خطيرة في القصة المستوحاة من حكاية لوك بيسون “The Professional”، وتدور أحداث الفيلم عن خروجها من مخبئها لحماية ابنتها التي تخلت عنها منذ أعوام بينما كانت تهرب من رجال خطرين.

وأيضاً ضمن أعمال الممثلة التي ستعرض في “Netfix”، ستلعب الأخيرة دور عميل في مكتب التحقيقات الفدرالي يتورّط في قضية قاتل متسلسل بعد أن يترك أدلة حول الجرائم التي ارتكبها عبر الإنترنت، هي قصة مقتبسة من رواية “The Cipher” لإيزابيلا مالدونادو.

كما أنها ستشارك في فيلمي كوميديا رومانسية، أوّلهما “Shotgun Wedding” حيث ستؤدي لوبيز دور البطولة إلى جانب جوش دوهاميل الذي حل مكان البطل الأصلي أرمي هامر الشهر الماضي وسط تورط الأخير بفضيحة أكل لحوم البشر المزعومة. أمّا الثاني فهو “Marry Me” مع الممثل أوين ويلسون، والذي من المقرر إطلاقه في 14 أيار (مايو).