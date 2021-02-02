سلافة معمار برسالة مؤثّرة لمنى واصف: “اتفق على حبك كل الناس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: توجهت النجمة سلافة معمار بالمعايدة للفنانة القديرة منى واصف بمناسبة عيد ميلادها والذي يصادف في اليوم الأول من شباط (فبراير).

ونشرت معمار صورة لها مع واصف مع مجموعة صور في خاصية “ستوري” في حسابها الرسمي على “إنستغرام”، وتعود الصور إلى مسلسل “قلم حمرة” إذ لعبت الممثلة السوريّة دور ورد المؤثر في الشارع السوري وكانت ابنة واصف في المسلسل.

وشكلت علاقة ورد بوالدتها في سياق أحداث العمل طابعاً مختلفاً وخطاً درامياً لم يمر بكثرة في الأعمال المعاصرة، إذ تشتكي ورد لأمها من الأسئلة الوجودية التي تحيط برأسها فيأتي دور واصف بعيداً من الأساليب التقليدية بالوعظ من قبل الآباء، ليخلق مساحة نقاش أبدعت الكاتبة يم مشهدي في صياغتها عبر رصد جدلية اختلاف منظور الأجيال للقضايا وكيفية معالجتها.

وعلّقت معمار على الصورة قائلة: “كل سنة وأنتِ اللي اتفق على حبك كل الناس”.

وكان عيد ميلاد واصف قد حظي باهتمام واسع من قبل الصفحات الفنية وحسابات الفنانين الذين تمنوا لها الصحة والعافية ودوام استمرار العطاء.